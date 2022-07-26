Fransız devi Paris Saint-Germain, en son RB Leipzig forması giyen Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki Fransız sağ bek ile 2027'ye kadar geçerli olacak olan 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İlk sözleri

Transferin açıklanmasının ardından Mukiele şu sözleri dile getirdi: "Çok iyi hissediyorum. Ve açıkçası bugün burada olmaktan çok mutluyum. Paris bölgesinde, daha doğrusu Montreuil'de büyüdüm, bu yüzden Paris için oynamak benim, arkadaşlarım ve ailem için büyük bir gurur kaynağı. Ve çok çalışabildiğim ve bugün burada olabildiğim için çok mutluyum. İşimi yapmaya, futbolda en üst seviyeye ulaşmak için her gün çalışmaya devam ediyorum. Elbette bugün dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain'de olmak, son yıllarda yapatığım çalışmaların meyvesini verdiğini gösteriyor."



