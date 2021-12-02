PSG-Nice maç sonucu: 0-0

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında yıldızlar topluluğu PSG, Nice ile kozlarını paylaştı. Lionel Messi ve Kylian Mbappe'li PSG ne yaptıysa 90 dakika boyunca aradığı golü bir türlü bulamadı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdiğinde Paris ekibi %70 topa sahip olup, rakip kaleye 22 şut atıp, ceza alanına 20 orta açsa da fileleri sarsamadı.

Durum böyle olunca da mücadele 0-0 tamamlandı. PSG deplasmanından 1 puan çıkarmayı başaran Nice puanını 27 yaparken, PSG de bu sonucun ardından puanını 41'e yükseltti.

Gelecek hafta PSG, Lens'e konuk olacak. Nice ise sahasında Strasbourg'u ağırlayacak.