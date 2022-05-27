Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan ve takımın Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile sözleşme imzalayarak takımda tutmayı başaran Paris Saint-Germain, Neymar'ı ise gözden çıkardı.

ESPN'de yer alan habere göre PSG, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız Neymar ile yaz transfer döneminde yollarını ayırabilir.

Chelsea devrede

PSG'den ayrılması gündemde yer alan Neymar ile İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin uzun süredir ilgilendiği vurgulandı.

Maaşı engel olabilir

Ancak PSG'den yıllık yaklaşık 35 milyon Euro kazanan Neymarı'ın bu yüksek maaşının transferlerin önünde engel olabileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.

2017 yılında 222 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeli ile Barcelona'dan Fransız ekibinin yolunu tutan Neymar, PSG'de eleştirilerin hedefinde yer aldı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, en son takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

Bu sezon 28 mçata forma giyen Neymar, 13 gol, 8 asistlik performansa imza attı.



