PSG-Montpellier maç sonucu: 5-1

Fransa Ligue 1'in açık ara lideri Paris St Germain, 17. hafta erteleme maçında sahasında ağırladığı Montpellier'i 5-1 mağlup ederek bir maç eksik olmasına rağmen şampiyonluk yolunda farkı iyice açtı. Paris ekibinde Neymar ve Cavani sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymedi.

Parc des Princes'teki maçta PSG'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Layvin Kurzawa, 45. dakikada müthiş frikik golüyle Angel Di Maria, 73. dakikada Christopher Nkunku, 78. dakikada Vitorino Hilton kendi kalesine ile 79. dakikada Mbappe kaydetti. Montpellier'in tek golü ise 31. dakikada Florent Mollet'ten geldi.

Bir maçı eksik PSG bu sonuçla puanını 65'e çıkartarak en yakın rakibi ile puan farkını 15'e çıkarttı. 38 puanda kalan Montpellier ise 6. sırada bulunuyor.