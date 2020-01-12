İki maç eksiğiyle takipçisi Marsilya’nın 4 puan önünde liderliğini sürdüren Paris Saint Germain Monaco ile peş peşe iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Bu maçların ilki Paris’te oynanacak ve ev sahibi ekip 6 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde. Diğer taraftan Monaco ise teknik direktör Leonardo Jardim’in görevine son vermişti. 5-1’lik Lille galibiyetine rağmen böyle bir karar bekleniyordu. Tecrübeli teknik adamın yerine Robert Moreno getirildi. Konuk takım ilk yarının sonlarında yakaladığı çıkışı yeni hocasıyla devam ettirerek bir an evvel üst sıralara tırmanmak istiyor.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- PSG evinde çıktığı son 38 lig maçının 31’inde minimum 2 gol attı.

- PSG’nin ligdeki son 10 maçının 9’unda ilk yarı gol atıldı.

- PSG’nin ligdeki son 10 maçının 8’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- İki ekip arasındaki son 5 maç 2.5 gol üzeri bitti.

- PSG ligde bu sezon çıktığı 9 iç saha maçının 8’ini kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek PSG – Monaco karşılaşmasına yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak ev sahibinden yana. Maçı kuponuna ekleyen üyelerin %48’i Paris Saint Germain galibiyetini tercih ederken %11’lik kesim ise 2.5 gol üzerinde karar kılmış.

MİSLİ.COM YAZARI BURAK SARIASLAN NE ÖNERİYOR?

Önceki senelere göre çok daha iyi durumda olan Monaco, hala şampiyon olduğu seneye yaklaşabilmiş değil. Farklı bir mağlubiyetle yine dağılabilirler. Bu maç Paris Saint Germain için rakip olmayan ligde ciddiye alınacak nadir maçlardan bir tanesi. O da önceki senelerin hatrına. Bu karşılaşmada favori tabii ki ev sahibi ama düşük oranı yükseltmek için golleri de işin içine katmak gerekiyor. Bu maçı PSG kazanır ve maçta en az 4 gol olur tercihini deneyebiliriz.



