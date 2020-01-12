PSG - Monaco maçı canlı izle (PSG - Monaco canlı yayın)

Fransa Ligue 1’de haftanın kapanış maçında PSG, Monaco'yu konuk ediyor. İki maç eksiğiyle takipçisi Marsilya’nın 4 puan önünde liderliğini sürdüren Paris Saint Germain Monaco ile peş peşe iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Bu maçların ilki Paris’te oynanacak ve ev sahibi ekip 6 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde.

Diğer taraftan Monaco ise teknik direktör Leonardo Jardim’in görevine son vermişti. 5-1’lik Lille galibiyetine rağmen böyle bir karar bekleniyordu. Tecrübeli teknik adamın yerine Robert Moreno getirildi. Konuk takım ilk yarının sonlarında yakaladığı çıkışı yeni hocasıyla devam ettirerek bir an evvel üst sıralara tırmanmak istiyor.

PSG - Monaco maçı hangi kanalda?

Parc des Princes'de oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. beIN SPORTS HD 4'ten yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

PSG - Monaco ilk 11'ler:

PSG: Navas, Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat, Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar, Mbappe, Icardi.

Monaco: Lecomte, Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Toure, Bakayoko, Gelson Martins, Fabregas, Golovin, Balde, Ben Yedder