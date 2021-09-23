PSG, Metz’i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yendi

Ligue 1’in 7. haftasında Metz’in PSG’yi ağırladığı karşılaşma golle başladı. Hakimi, 5. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla başkent ekibi 1-0 öne geçti. Kouyate’nin 39. dakikada attığı golle Metz skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 90 5. dakikada yeniden sahneye çıkan Hakimi’nin attığı golle PSG, rakibini 2-1 yendi.
Metz’de Bronn 90 2. dakikada kırmızı kart görerek oyundan çıktı.
PSG’nin yıldız futbolcusu Messi, sakatlığı nedeniyle Metz maçının kadrosuna alınmadı.
Lige namağlup yoluna devam eden PSG, puanını 21’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Metz ise 3 puanla son sırada yer alıyor.
PARİS (AA)