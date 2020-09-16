Önce Şampiyonlar Ligi finalinde hüzün, ardından yeni sezona başlarken koronavirüs vakaları... PSG için işler ne kadar kötü gidebilir derken Le Classique'te Marsilya'ya 1-0 kaybederken sahanın karışması ve 3 ismin kırmızı kartla oyun dışı kalması! Sezonun ilk 2 lig maçını 1-0'lık skorlarla kaybeden Fransız devi, Metz karşısına tam 9 eksikle çıkacak. Bu maç yeniden planlandığı için, o anki kadroda yer almayan yeni transferler İspanyol kaleci Sergio Rico ve İtalyan sağ bek Alessandro Florenzi, Metz'e karşı da kadroda yer alamayacak. Neymar, Layvin Kurzawa ve Leandro Paredes cezalı. Kylian Mbappe, Mauro Icardi, Keylor Navas ve Marquinhos'un karantina süreçleri devam ettiği için forma giymeleri beklenmiyor.

Monaco'ya karşı 4'lü savunmayla 1-0 kaybeden Metz, Lille deplasmanında da 5'li defansif kurguyla 1-0 kaybetti. 5'li düzen Dylan Bronn'un stoper performansını yukarı çekerken, bir dönem Kayseri Erciyesspor ve Sivasspor formaları giyen John Boye'un kaptanlığını yaptığı takım geçen sezon bıraktığı yerden "skor" olarak devam edemedi. Geçtiğimiz sezon ciddi bir trafik kazası geçirdikten sonra bir daha forma giyemeyen Manuel Cabit ve aynı kazadan sonra futbola dönse de koronavirüs salgınından sonra sahalarda göremediğimiz Kevin N’Doram dışında önemli bir eksiği olmayan TD Vincent Hognon; "Neleri iyi yapabileceğimizi farkına varıp onların üzerine gidersek bu zorlu maçtan istediğimizi alabiliriz..." açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 9 maçın tamamını PSG kazandı!

- İki takım arasındaki son 9 maçın 7'si "2.5 ÜST" bitti.

- Hem PSG hem de Metz, Ligue 1'de bu sezon ilk 2 maçını 1-0'lık skorlarla kaybetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu! %41'lik kesim kritik eksiklerine rağmen PSG'den sezonun ilk 3 puanının geleceğini düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.