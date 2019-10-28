PSG-Marsilya maç sonucu: 4-0

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, güçlü rakibi Marsilya'yı konuk etti ve Andre Villas-Boas'ın öğrencilerine şans tanımadı. Neymar'ın yokluğunda işi erken bitiren PSG, İcardi'nin 10 ve 26, Mbappe'nin ise 32 ve 44. dakikada attığı gollerle daha ilk yarıdan skoru 4-0'a getirdi.

Maçın 2. yarısında rahat bir oyun ortaya koyan yıldızlar topluluğu Paris ekibi, maçı 4-0'lık skorla tamamlamayı başardı. Bu galibiyetle lider PSG puanını 27'ye çıkardı, Marsilya ise 16 puanda kaldı.