PSG - Manchester United maç sonucu: 1 - 2

Başakşehir'in yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Manchester United deplasmanda PSG karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı. İngiliz ekibinin gollerini Bruno Fernandes (p) ve Rashford atarken PSG adına tek golü Martial kendi kalesine attı

21 Ekim 2020, Çarşamba 00:03 Son Güncelleme:
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PSG - Manchester United maç sonucu: 1 - 2

Başakşehir'in yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Manchester United deplasmanda PSG karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı. İngiliz ekibinin gollerini Bruno Fernandes (p) ve Rashford atarken PSG adına tek golü Martial kendi kalesine attı

Bu sonuçla Manchester United ilk hafta sonunda 3 puan alırken son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG puansız başladı. Şampiyonlar Ligi H Grubu 2.hafta maçlarında Başakşehir sahasında PSG, Manchester United sahasında Leipzig ile oynayacak

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