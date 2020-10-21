PSG - Manchester United maç sonucu: 1 - 2
Başakşehir'in yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Manchester United deplasmanda PSG karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı. İngiliz ekibinin gollerini Bruno Fernandes (p) ve Rashford atarken PSG adına tek golü Martial kendi kalesine attı
Başakşehir'in yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Manchester United deplasmanda PSG karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı. İngiliz ekibinin gollerini Bruno Fernandes (p) ve Rashford atarken PSG adına tek golü Martial kendi kalesine attı
Bu sonuçla Manchester United ilk hafta sonunda 3 puan alırken son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG puansız başladı. Şampiyonlar Ligi H Grubu 2.hafta maçlarında Başakşehir sahasında PSG, Manchester United sahasında Leipzig ile oynayacak