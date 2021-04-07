PSG maçı öncesi Bayern Münih revire döndü

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Alman devi Bayern Münih, Paris Saint Germain'i konuk ediyor.

Karşılaşma öncesinde 6 eksiği bulunan Bavyera ekibinde kadro sıkıntısı yaşanıyor. Marc Roca, Douglas Costa, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeyecekler. Öte yandan milli takımdan sakat dönen Polonyalı golcü Robert Lewandowski de Leipzig maçında olduğu gibi sakatlığı nedeniyle Paris Saint Germain karşısında takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Hansi Flick'in Lewandowski'nin yerine Leipzig maçında olduğu gibi forvet bölgesinde Chupo Moting'e görev vermesi bekleniyor.

Bayern Münih'te sakatlıkların yanı sıra geçtiğimiz gün koronavirüse yakalanan Serge Gnabry de kritik mücadelede sahada yer alamayacak. Bayern Münih ve Paris Saint Germain arasında Almanya oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.