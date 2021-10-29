PSG - Lille maç sonucu: 2-1

Fransa Ligue 1 12. hafta karşılaşmasında PSG, sahasında son şampiyon Lille'i konuk etti.

Mücadeleye iyi başlayan konuk ekip Lille, 31. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi.

Di Maria'dan 1 gol 1 asist

PSG'de Arjantinli süper star Messi, ağrıları nedeniyle ikinci yarıya devam edemezken yerine İcardi girdi.

74. dakikada Neymar'ın ara pasında topla buluşan Di Maria çizgiye indi ve topun altına girerek arka direğe gönderdi, defanstan çıkan Marquinhos skoru 1-1'e getirdi.

88.dakikada Neymar'In ceza sahası içine doğru verdiği pasta Di Maria tek vuruşla golü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG, Lille'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından PSG puanını 31 yaparken Lille 15 puanda kaldı.



