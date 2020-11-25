PSG - Leipzig maç sonucu: 1 - 0
Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nda Paris Saint-Germain evinde Leipzig'i Neymar'ın penaltı golüyle 1-0 yendi. Önceki maçta deplasmanda rakibine 2-1 kaybeden Paris ekibi, temkinli bir oyun oynadı ve hata yapmadı. Bu sonuçla iki takımın puanları eşitlendi
Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nda Paris Saint-Germain evinde Leipzig'i Neymar'ın penaltı golüyle 1-0 yendi. Önceki maçta deplasmanda rakibine 2-1 kaybeden Paris ekibi, temkinli bir oyun oynadı ve hata yapmadı. Bu sonuçla iki takımın puanları eşitlendi
Geçen sezonu Trabzonspor 'da tamamlayan Sörloth ise son 16 dakika görev yaptı ancak etkili olamadı