PSG - Galatasaray maçına disiplin soruşturması

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, son hafta maçında PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve rakibine 5-0 mağlup olmuştu.

UEFA, karşılaşmada yaşananlara ilişkin disiplin soruşturması başlatırken Galatasaray, 4 maddenin ihlalinden sorumlu tutuldu.

Karşılaşmada yaşananlara ilişkin ev sahibi PSG; Piroteknik maddelerin (havai fişek, ses bombası, meşale vb.) kullanımı ve merdivenlerin engellenmesi ihlallerinden sorumlu tutuluyor.

Galatasaray ise yine piroteknik maddelerin (havai fişek, ses bombası, meşale vb.) kullanımı, madde atılması, hasar verilmesi ve görülen 6 sarı kart nedeniyle uygunsuz takım davranışları başlıklarından soruşturmaya alınacak.

UEFA, ihlallere ilişkin soruşturmayı 27 Şubat'ta değerlendirecek.