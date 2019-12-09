PSG - Galatasaray maçı öncesi son dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, son maçında PSG'ye konuk olacak. 2 puanla son sırada kalan Fatih Terim'in öğrencileri, Club Brugge beraberliği ile Avrupa Ligi şansını da zora sokmuştu.

Galatasaray'ın Avrupa'da devam etmesi için Sarı Kırmızılı ekibin deplasmanda PSG'yi devirmesi, Brugge'ün ise Real Madrid'e puan kaybetmesi gerekiyor.

3 yıldız kritik maçta yok

Kritik maç öncesi Galatasaray'a müjde geldi. Maç kadrosunu açıklayan PSG, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe ve Ander Herrera'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceklerini açıkladı.

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A Grubu'nda PSG 13 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. 2. sırada yer alan Real Madrid se 8 puanla gruptan çıkan diğer takım oldu.

Club Brugge 3 puan ile 3., Galatasaray ise 4 puanla son sırada yer alıyor.