PSG, Donnarumma ile anlaşmaya vardı

Fransız devi Paris Saint Germain, Milan'ın milli kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın transferini bitirdi.

Başkent ekibi başarılı file bekçisiyle anlaşma sağladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 22 yaşındaki kaleciyle 2026 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalanacak. Donnarumma'nın bonuslarla birlikte yıllık 12 miyon euro kazanacağı öğrenildi.

37 lig maçında oynadı

EURO 2020'de İtalya'nın kalesini koruyan ve Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gianluigi Donnarumma, kırmızı siyahlılarla geçtiğimiz sezon 37 Serie A maçına çıktı.