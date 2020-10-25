PSG, Dijon engelini 4 golle aştı!

Başakşehir’in 28 Ekim Çarşamba günü sahasında konuk edeceği Paris Saint Germain, Ligue 1’in 8. haftasında Dijon ile karşı karşıya geldi. PSG, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti.

25 Ekim 2020, Pazar 01:01 Son Güncelleme:
- A +
PSG, Dijon engelini 4 golle aştı!

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Başakşehir’in 28 Ekim Çarşamba günü sahasında konuk edeceği Paris Saint Germain, Dijon’u konuk etti. Parc des Princes Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, Moise Kean’ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.     

İkinci devrede ise PSG’de 82. ve 88. dakikalarda sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, takımının üçüncü ve dördüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18’e yükseltti. Dijon ise 2 puanda kaldı.

Thomas Tuchel'den son dakika sakatlık açıklaması

Fransız devinin Alman teknik patronu Thomas Tuchel, 90 dakikanın ardından bir son dakika açıklaması yaptı. Tuchel, Verratti ve Paredes'ten sonra Draxler de sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...