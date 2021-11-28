Fransa Ligue 1'de 15. hafta karşılaşmasında Paris SG, deplasmanda Saint Etienne ile karşı karşıya geldi.

Geoffroy-Guichard Stad'ında oynanan mücadeleyi Paris SG 3-1 kazandı.

Paris Saint Germain'in gollerini 45+2 ve 90+1. dakikada Marquinhos , 79. dakikada Di Maria kaydetti. Saint Etienne'nin golü 23. dakikada Bouanga'dan geldi.

Ligue 1'e ısınan Messi 90 dakika sahada kalırken atılan 3 golün de asistini yapan isim oldu. Messi maçın ardından Ligue 1'de çıktığı 7 maçta 1 gol atarken toplamda 4 asist yaptı.

Saint Etienne'de Kolodziejczak 45. dakikada kırmızı kart gördü.

Paris SG ekibinde Neymar 88. dakikada aldığı ağır darbe sonucu sakatlanarak oyundan ayrıldı ve yerini Ebimbe'ye bıraktı.

PSG'de sakatlığını atlatan Sergio Ramos karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Paris Saint Germain bu skorla puanını 40 yükseltirken, Saint Etienne 12 puanda kaldı.

PSG, haftada evinde Nice'i konuk edecek. Saint Etienne ise deplasmanda Brest ile karşılaşacak.