Fransız devi PSG'nin yeni teknik direktörü belli oluyor... Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklar nedeniyle Mauricio Pochettino ile yollarını ayıracak olan Başkent ekibinde uzun süredir gündem Christophe Galtier'di...

İki sezon önce milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la birlikte Lille'de, PSG önünde tarihi şampiyonluk yaşayan Galtier geçen sezon başında Nice'in başına geçti.

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe, 43 maçta 1.83 puan ortalaması yakalayan ve Nice'i, Avrupa potasına sokan Galtier'le, PSG'nin anlaştığını yazdı. Haberde; Paris ekibinin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 55 yaşındaki hoca için Nice'e 10 milyon Euro bonservis ödeyeceği de belirtildi.

Futbol dünyasında teknik direktörlere bonservis ödemek pek yaygın olmasa da hatırlanacağı üzere daha önce Bayern Münih, Julien Nagelsmann'ı 25 milyon Euro'ya, Chelsea, Andreas Villas Boas'ı 15 milyon Euro'ya ve Leicester da Brendan Rodgers'ı 10.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelleriyle takımın başına getirmişti.