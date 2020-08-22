PSG - Bayern Münih maçı öncesi | Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı en iyi 3 gol!
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint - Germain ve Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Biz de dev karşılaşma öncesi Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı en iyi 3 golü sizlerle buluşturmak istedik.
Atalanta ve Leipzig'i saf dışı bırakarak adını finale yazdıran Fransız temsilcisi Paris Saint - Germain, çeyrek finalde Barcelona'yı 8-2'lik skorla geçen ve yarı finalde Lyon'u 3-0 mağlup ederek finale yükselen Bayern Münih ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi Neymar Jr'ın PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi üç golüne birlikte göz atalım.