Almanya'da geçtiğimiz hafta oynanan çeyrek final ilk maçının ilk yarım saatinde Kylian Mbappe ve Marquinhos ile 2-0 öne fırlayan PSG, Eric Maxim Choupo-Moting ve Thomas Müller'in golleriyle yakalanmıştı ama son sözü de yine Mbappe söylemişti. Hafta sonu Ligue 1'e döndüğünde Strasborug deplasmanında 4-1 kazanıp liglerinde de şampiyonluk yarışı içinde kalmayı başardılar. Münih'te, koronavirüs karantinasında oldukları için forma giyemeyen Marco Verratti ve Alessandro Florenzi, rövanş için hazır durumda. Yine Münih'te, ilk yarım saatin yıldızı olup sakatlanarak kenara gelen Marquinhos, rövanşta forma giyemeyecek. Mauro Icardi ve Layvin Kurzawa'nın durumları maç saati netleşecek. TD Mauricio Pochettino; "Bana sorarsanız Bayern şu an, dünya üzerindeki en iyi takım. Onlara inanılmaz saygı duyuyorum ancak kendi takımımın da neler yapabileceğini, sahaya neler yansıtabileceğini de çok iyi biliyorum. Rövanşı da kazanmak istiyoruz..." dedi.

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PSG yenilgisi sonrası Bundesliga'da da Union Berlin'e puan kaptıran Bayern'de Nicklas Süle, Douglas Costa, Corentin Tolisso, Robert Lewandowski sakatlıkları; Serge Gnabry ise koronavirüs karantinasında olduğu için forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları olan Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Leon Goretzka ve Jerome Boateng deplasman kafilesinde yer aldı, son durumlarına maç saati karar verilecek. Thomas Müller ve Joshua Kimmich orta alanda TD Hansi Flick'in en güvendiği isimler olacak. "Rakibe büyük bir avantaj verdik ve bunu değiştirmek için sahaya çıkacağız. Böyle maçlar, bu işi yapmamızın en büyük nedeni. Onlara ufak bir hayal kırıklığı yaşatmak için mücadele edeceğiz..." açıklamasını yapan Flick'in işi hiç de kolay olmayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG'nin son 6 resmi maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Bayern'in son 11 resmi maçının 9'unda "karşılıklı gol" izledik.

- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı evinde kaybeden son 50 takımın sadece 3'ü yoluna devam edebildi ancak bunların 1'i 2018-19 sezonunda PSG'yi eleyen Manchester United'dı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu! %38'lik kesim Münih'teki ilk maçı kaybetse de rövanşta Bavyera ekibini bir adım önde görüyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.