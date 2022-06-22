PSG Başkanı, Zinedine Zidane iddialarına yanıt verdi: Hiç görüşmedik

Mauricio Pochettino ile yolları ayırması beklenen Paris Saint-Germain'de Başkan Nasser Al Khelaifi, yeni teknik direktörün kim olacağı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre 'Zidane seçenekler arasında yer aldı mı?' sorusuna Nasser Al Khelaifi, "Zidane hakkında önemli bir şey söylemek istiyorum, o bir oyuncu olarak çok sevdiğim bir insan ve onu bir teknik direktör olarak beğeniyorum. Ama onunla doğrudan veya dolaylı olarak hiç konuşmadık. Ona çok saygı duyuyorum ve çok takdir ediyorum. Basında çok şey çıktı ama onunla hiç konuşmadık." sözleri ile cevap vererek iddiların gerçek olmadığını dile getirdi.

Favori Christophe Galtier

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklar nedeniyle Mauricio Pochettino ile yollarını ayıracak olan PSG'de ilk aday olarak Zinedine Zidane ismi gündeme gelmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Fransız basınında PSG'nin İki sezon önce Lille'i şampiyonluğa taşıyan ve geçen sezon ise Nice'i, Avrupa potasına sokan Christophe Galtier ile anlaştığı iddia edildi.



