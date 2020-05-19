PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi futbolun en etkili ismi seçildi

France Football böylesine rekabetçi, çeşitlilik gösteren ve değişken bir ortamda, dünya futbolundaki en etkili 50 ismi belirledi. Hazırlanan listede sadece sesi en yüksek çıkan ya da en çok gerilim yaratan isimler değil, verdikleri kararlarla değer yaratan futbol insanlarına yer verildi. France Football aralarında kulüp ve kurum liderlerinden menajerlere, büyük hayran kitlesine sahip yıldız oyunculardan güçlü ve meşhur teknik adamlara, sesleri gittikçe daha fazla duyulan iş insanlarından futbol dünyasındaki görünürlüklerini artıran politikacılara kadar uzanan 50 kişilik bir liste hazırladı.

Nasser Al-Khelaifi, futbol dünyasındaki etkisinin benzersiz erişimi sayesinde listenin zirvesinde yer aldı. Kendisi hem bir kulüp başkanı (PSG) hem 55 milyon aboneye sahip bir yayıncı kuruluşun yönetim kurulu başkanı (beIN MEDIA GROUP) hem de 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunu düzenleyecek olan Katar’ın devlet bakanı.

Nasser Al-Khelaifi, onu ayrıcalıklı ve vazgeçilmez bir konuma getiren etki ve güç mücadelesinin merkezinde yer alıyor. Dokuz yıl önce PSG'ye katılan Al-Khelaifi, kabul görmek için mevcut duruma uyum sağlamayı ve uluslararası futbolu yöneten güçlü isimlerle birlikte yer almayı başardı.

PSG’nin gerçek anlamda uluslararası bir marka olma dönüşümünü başlatan isim Al-Khelaifi oldu. Kulüp 2011 yılında 44.000 adet forma satışı yaparken bu sayı 2019 yılında 1 milyonu geçti. Ayrıca bu dönemde PSG’nin dijital dünyada ulaştığı insan sayısı 500.000’den 87 milyona ulaştı.

France Football listeyle birlikte yayımladığı haber-analizde, “Bu büyük başarıya rağmen Nasser Al-Khelaifi ‘güç gösterisi’, ‘gündeme gelme takıntısı’ ve ‘kibir’ gibi ayrıntılara takılmadı” diyor.

France Footbal’a verdiği röportajda Al-Khelaifi; Manchester United’ın eski teknik direktörü Alex Ferguson ile ilgili olarak “bilgi ve birikiminin yanı sıra futbola karşı tutkusu inanılmaz”, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e ilişkin “Avrupa ve dünya futbolu için fazlasıyla ihtiyaç duyulan birleştirici güç” ve Paris’te görüşmeler gerçekleştirdiği Michael Jordan için de “Sadece geçmiş dönemin en iyisi değildi, yükselişine hâlâ devam ediyor” şeklinde yorumlarda bulundu.

Al Khelaifi röportajda, PSG bünyesinde birlikte çalıştığı İbrahimovic için “her zaman güvenilir ve her ihtiyaç duyulduğunda görevini yapan bir sporcu”, başka organizasyonlar vesilesiyle tanıştığı oyunculardan Beckham için de “profesyonel sporcu olmak isteyen her çocuk için olabilecek en iyi rol model” şeklinde ayrı bir parantez açtı ve bu iki futbolcunun yaptıklarıyla kendisini en çok etkileyen isimler olduğunu belirtti. Nasser Al-Khelaifi ayrıca, “Cristiano Ronaldo’nun eşsiz odaklanma yeteneğini ve durmaksızın ilerleyişini takdir ediyorum. O her zaman limitleri zorluyor” yorumunda bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da listede Nasser Al Khelaifi ile birlikte yer alıyor. Listede yer alan isimler arasında önemli menajerler (Mendes, Raiola ve Zahavi), politikacılar (Xi Jinping), bazı önemli oyuncular (Messi, Neymar, Sterling, Salah, Mbappe ve Rapinoe), teknik direktörler (Klopp, Guardiola ve Zidane) dışında Rusya, Güney Kore ve Bahreyn’in önde gelen iş insanları da bulunuyor.

Listede uluslarası bir ödül bile yer aldı: Nerdeyse futbol insanların bir şekilde yakınında olmayı hayal ettiği Ballon d'Or FF.