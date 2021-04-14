PSG başkanı Al Khelaifi'nin Bayern maçı sonrası açıklamaları şu şekilde:

Gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Maç-maç hedefimize odaklanıyoruz. Bu gece her şey harikaydı. 3-4 gold e atabilirdik ama en sonunda önemli olan turu geçmek. Sürekli stresli zamanlar geçiriyoruz ama takımımıza da güveniyoruz. Barcelona ve Bayern Münih'i eledik. Bu çok büyük bir başarı. Takımla gurur duyuyorum.

Başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupayı kazanmak için büyük yatırımlar yaptık. Neymar ve Kylian'ın takımdan ayrılmak için sebepleri yok. Tüm turnuvaları kazanmak için sahip olmamız gereken her şeye sahibiz. Hiçbir şey henüz bitmedi. Çalışmaya devam etmeliyiz. İnanıyoruz. Sırrımız çok çalışmak. Daha çok çalışmamız gereken günlerdeyiz.





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