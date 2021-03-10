İlk maçta avantajlı bir skor elde eden PSG, tarihte bir ilki başarmak için sahaya çıkacak olan Barcelona ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Başakşehir'le aynı Şampiyonlar Ligi grubunda mücadele edip RB Leipzig'i averajla geride bırakarak lider olan Paris St Germain, Fransa Ligue 1'de ise 28 hafta sonunda Lille'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İspanya'da 4-1 kazanmış olmanın büyük bir avantajı var ancak takımda da 2 önemli eksik bulunuyor. Neymar sakat, Moise Kean koronavirüs karantinasında. TD Mauricio Pochettino'nun hücum üçlüsünün "Mbappe, Icardi, Di Maria" olması bekleniyor. Sağ bek bölgesinde ufak bir belirsizlik var. Colin Dagba şüpheli, son lig maçını kaçıran Alessandro Florenzi'nin durumu da maç saati netleşecek. Pochettino; "Futbolda hataya yer yok ve biz, Barcelona'dan daha kararlı ve dikkatli şekilde bu maçı oynamalıyız. Sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz..." dedi.

Son 4 resmi maçını gol yemeden kazanan Barcelona, Paris'te imkansızı başarabilecek mi? İki takımın bir önceki eşleşmesinde, 2016/17 sezonunda ilk maçı Paris'te PSG 4-0 kazanmış, rövanşta ise Barcelona 6-1'le turu geçen taraf olmuştu. Neymar, Barcelona'daydı, hatta Arda Turan da o zaman Katalan devinde forma giyiyordu. Barça'nın Fransa kafilesinde Philippe Coutinho, Gerard Pique, Ansu Fati, Sergi Roberto ve Ronald Araujo yer almadı. Jordi Alba takımla birlikte ama durumu maç saati netleşecek. Eksikler sonrası TD Ronald Koeman'ın son maçlara 4-3-3 yerine 3-4-1-2 düzeniyle çıktığına şahit olduk. Ortanın en sağın Sergino Dest, yetişirse en solunda Alba başlayabilir. Gole en yakın isimler Lionel Messi ve Ousmane Dembele olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Paris St Germain'in iç sahada oynadığı son 6 resmi maçın 5'i "2-3 GOL" aralığında tamamlandı.

- Barcelona'nın son 5 resmi maçı "2-3 GOL" aralığında tamamlandı.

- Barcelona bu turu geçmeyi başarırsa, turnuva tarihinde ilk maçını iç sahada 3 farkla kaybettiği iki ayaklı eleme turunda yoluna devam eden ilk takım olacak!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu! %25'lik kesim 4-1 biten ilk maçın ardından rövanşta Fransız devinin Barcelona'yı yeneceğini düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve rövanşta en az 3 gol çıkmasını bekliyor.