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PSG, Alexander Nübel ile ilgileniyor

Fransız devi PSG, Keylor Navas'ın yanına bir kaleci transferi yapmak isterken Bayern Münih'te Manuel Neuer'in arkasında kalan Alexander Nübel'i kadrosuna katmak istiyor.

07 Mart 2021, Pazar 17:11 Son Güncelleme:
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PSG, Alexander Nübel ile ilgileniyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de Keylor Navas'ın yedeği Sergio Rico'nun performansının yeterli görülmemesi nedeniyle Leonardo'nun bir kaleci transferi için arayışlara başladığı aktarılıyor. Todofichajes'e göre ise Paris Saint-Germain, Bayern Münih'in yedek kalecisi Alexander Nübel ile ilgileniyor. 

Bayern Münih'te Manuel Neuer'in yerine forma şansı bulamayan Nübel'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Monaco'nun da istediği belirtilen 24 yaşındaki kaleci ile PSG de ilgileniyor. 

Bayern Münih'te Nübel'in gidişi sonrası yedek kaleci arayışları kapsamında eski Beşiktaşlı Loris Karius'un da ismi gündeme gelmişti. 

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