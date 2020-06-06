PSG Alex Telles transferini bitiremedi! Manchester City devrede...

Galatasaray'ın da alınacak yüzde sebebiyle transferini merakla beklediği Alex Telles konusunda işler karışmaya başladı.

Fransız Paris Saint Germain'in birkaç hafta önce transferi bitirdiği belirtilen Telles konusunda imzalar bir türlü atılamadı. 25 milyon euroluk bonservis konusunda anlaşamayan taraflar süreci gittikçe uzatıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre ise, PSG'nin bitiremediği transferde Chelsea'den sonra Manchester City de devreye girdi. 27'lik sol beki Guardiola listenin ikinci sırasına aldı. City, eğer Milan'ın 22 yaşındaki sol beki Theo Hernandez transferini bitiremezse, rota Telles'e çevrilecek.

Telles bu sezon 40 maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, Telles'in Portekiz ekibine transferinde sözleşmesinde "3.kulübe transfer halinde satış karının yüzde 10 Galatasaray'a ödenir" maddesi ekletmişti.





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