PSG ağır yaralı! 2. yenilgi ve 3 kırmızı kart...

Paris Saint-Germain, Ligue 1'e kötü başladı. Koronavirüsü salgını nedeniyle çok önemli oyuncularını kullanamadığı Lens maçını 1-0 kaybeden Tuchel'in öğrencileri, sahasında da Marsilya karşısında aynı skorla kaybetti. Neymar, Di Maria, Veratti gibi oyunlarını kullandığı maçı kaybederken 3 kırmızı kart ile ağır yara aldı

Parc des Princes Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin’in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Olympique Marsilya, ligde 2011’den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu hakem Jerome Brisard, toplam 5 kırmızı kart gösterdi. PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya’dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü



