PSG 4 adet şahini işe aldı!

Dünyanın en güzel stadyumlarından biri Parc des Princes'e ve onun şahane zeminine sahip olan PSG'den ilginç hamle... Yaklaşık 49 bin kişi kapasiteli statın zemini PSG bahçıvanları ve şahinler tarafından korunmaya başlandı!

Gündelik zamanda güvercinlerin çimlere zarar verdiğini tespit eden yetkililer bu durumu yönetime bildirince Fransız temsilcisi de harekete geçti. Şahin firmasıyla anlaşan Başkent ekibi, 4 şahini işe alarak, futbol dünyasında daha önce eşine rastlanmamış bir olaya imza attı.

Çimlerin bahçıvanlar ve şahinlerle korunmasını PSG başbahçıvanı Jonathan Calderwood değerlendirdi. Calderwood, "Mükemmel bir çime sahip olmak 12 hafta alır. Bu yıl konserlerle birlikte, yeniden başlamadan önce altı-yedi haftamız var. İşte şahinler burada devreye giriyor" ifadelerini kullandı.