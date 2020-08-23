PSG 3 - 0 Bayern Münih | 2017/18 sezonunda PSG'den rakibine büyük darbe!

Tarihler 27 Eylül 2017'yi gösterdiğinde Fransız ekiplerinden Paris Saint - Germain, güçlü rakibi Bayern Münih'i grup maçlarında Dani Alves, Edinson Cavani ve Neymar'ın golleriyle 3-0 mağlup etmişti. Bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi 2017'de oynanan karşılaşmanın özet görüntülerini sizler için derledik.

23 Ağustos 2020, Pazar 13:39 Son Güncelleme:
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PSG 3 - 0 Bayern Münih | 2017/18 sezonunda PSG'den rakibine büyük darbe!

2017-18 sezonunda Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi gruplar aşamasında Bayern Münih'i 3-0 mağlup ederek güçlü rakibine büyük bir darbe vurmuştu. Gelin bu akşam oynanacak olan dev final öncesi 2017 yılında oynanan karşılaşmanın özet görüntülerine hep birlikte göz atalım.

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