2017-18 sezonunda Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi gruplar aşamasında Bayern Münih'i 3-0 mağlup ederek güçlü rakibine büyük bir darbe vurmuştu. Gelin bu akşam oynanacak olan dev final öncesi 2017 yılında oynanan karşılaşmanın özet görüntülerine hep birlikte göz atalım.