PS Plus Nisan ayında süper oyunlar veriyor!

PlayStation’ın PSN Plus sistemine abone olan kullanıcılara Nisan ayında vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Sony, kullanıcılarına Canon Exiles ve The Surge oyunlarını hediye edecek.

Abonelerine çok oyunculu oyun deneyimi sunan PSN Plus, bunun yanında düzenli olarak aylık iki oyun hediye ediyor. Her ayın ilk haftasında kullanıcıların hizmetine sunulan bu oyunlar, kullanıcılar PSN Plus abonesi oldukları sürece ücretsiz olarak oynanabiliyor.

PSN Plus hizmetinin bir çok farklı fiyat seçeneği bulunuyor. Sistemi aylık olarak almak isterseniz fiyatı şu an için 23.99 TL. Bu ayın ücretsiz oyunları kullanıcılar için 2 Nisan tarihinden itibaren indirilebilir olacak.





The Surge

Deck13 adlı oyun firması tarafından geliştirilen The Surge, Mayıs 2017 tarihinde kullanıcılara sunuldu. Oyunun türü ise aksiyon, rol yapma üzerine kurulu. Oyun PlayStation platformunun yanı sıra Xbox ve PC platformlarında da oynanabiliyor. Oyun şu an Steam’de 95 TL olarak fiyatlandırılmış.

Canon Exiles

Funcom tarafından Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilen Canon Exiles, bir aksiyon, macera ve hayatta kalma oyunu. Oyun piyasaya 2018 yılının Mayıs ayında sürüldü. Söz konusu oyun PlayStation platformunun yanı sıra, Xbox ve PC platformlarında da oynanabilir durumda. Oyun şu an Steam’de 109 TL fiyat etiketine sahip.