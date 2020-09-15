Kemoterapi sürecinde saç dökümlesi sonrası protez saç uygulaması nasıl yapılır, protez saç uygulamasının avantajları, hasta üzerindeki etkisi nelerdir? Protez Saç Uzmanı Kadir Kanıkara, kemoterapi sürecine ilişkin protez saç uygulaması hakkında merak edilen soruları cevapladı. İşte Kadir Kanıkara'nın açıklamaları...

Protez saç çözümü hastalara moral desteği sağlar

''Kemoterapi sürecinde kullanılan ilaçlar nedeniyle saç dökülmesi tedavinin beklenen yan etkilerinden biridir. Geçici bir yan etki olan bu durum hastaların tedavi süresince duygu durumlarının daha da bozulmasına yol açabilir. Kemoterapi tedavisinin ardından saçların büyük bir kısmının geri geleceğini bilmek de bu sürecin hasta açısından zorlu geçmesine engel olmaz. İlaç kullanılan süre içinde devam eden saç dökülmesin kemoterapi tedavisinden sonraki ikinci ay saç normal bir şekilde çıkarak uzamaya başlar. İlk çıkan saçlar çok ince tüy görünümde olacağı için genellikle saçın tekrar kazınması tavsiye edilir.''

Kemoterapi tedavisinde moralin yüksek tutulması çok önemli

''Kemoterapi sürecinde hastanın duygu durumunun yüksek tutulması bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve tedavinin daha kolay atlatılmasına yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir.

Hastaya moral sağlaması açısından genel olarak peruk, bone ya da bandanalar kullanılsa da bu tür çözümler kişi için tam bir eziyete dönüşebilmektedir. Sürekli peruk takmak, kişinin hassas olan saç derisinde kaşıntı, kızarıklık, tahrişe yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra kişi kullanım zorluğu ve doğal olmayan görünüm nedeniyle kendini rahatsız hissedebilmektedir. Peruk kafada kayma, ağırlık yapma ve doğal görünmeme hissiyatı verebilir. Kişinin kendini daha kötü hissetmesine yol açabilir.

Kemoterapi sürecinde saç kaybı başlar başlamaz protez saç ile daha konforlu bir çözüm sağlanabilir. Tedavi süresince dökülen saç sorununu çözmek saç protezi kullanmak kişi için güzel, kullanışlı ve en önemlisi daha sağlıklı bir karar olabilir. Protez saçın hiçbir cerrahi müdahaleye gerek olmadan uygulanabilmesi kemoterapi tedavisinde büyük bir öneme sahiptir.''

Protez saç çözümünün sunduğu avantajlar

''Protez saç, kemoterapi sürecinde saç kaybı yaşayan kişiler için en sağlıklı, en doğal görünümlü ve en kullanışlı çözüm seçeneğidir. Saçların tedaviden sonra yeniden çıkması için gerekli olan 2-3 ay sürenin hasta açısından yüksek moralle geçmesine yardımcı olur.

Kemoterapi süresince kişinin özel ve sosyal hayatını sürdürmesi bu süreçte çok önemlidir. Kemoterapi sürecinde “nasıl görünüyorum” durumu daha çok hassas bir duruma gelir. Saç dökülmesi nedeniyle bazı kişiler kemoterapi sürecinde psikolojik destek alırlar. Özgüven sorunu yaşarlar. Protez saç ile kemoterapi süresince kişi kendini mutlu hisseder. Saç proteziyle hasta sosyal hayattan uzaklaşmaz, günlük yaşantısına devam edebilir, hem tedavinin hem de sürecin çok daha kolay atlatılmasına yardımcı olabilir. Bu prosedürden faydalanmak için kemoterapi tedavisi ile eşzamanlı olacak şekilde planlanması yeterli olacaktır.

Uygulama için kemoterapide saç dökülmesi yaşayan hastalar için özel eğitimler almış saç protezi uzmanlarından destek alınabilir. Seçilen kliniğin tüm uygulamalarında insan ve cilt sağlığına tamamen uyumlu ürünler kullanıldığından emin olunmalıdır. Kemoterapi ve radyoterapi sürecindeki geçici saç kayıplarına özel donanımlı merkezler sağlıklı ve güvenli çözüm önerileri sunabilmektedir.

Protez saç sistemleri, bu dönemde hastanın ihtiyacı olan moral desteğini sağlamak için tıbbi herhangi bir müdahaleye gerek olmadan, dökülen saçların yerine doğal görünümlü saça sahip olma imkanı sunar. Hasta memnuniyeti oldukça yüksek bir kozmetik seçenektir. Daha fazla bilgi almak için uzman ve güvenilir bir klinik seçilmelidir.''