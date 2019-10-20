Protesto ederken 2 gol yediler!

Eski milli oyuncumuz Colin Kazım’ın da formasını giydiği Meksika ekibi Veracruz oyuncuları, Tigres ile karşılaştıkları maçın başında maaşlarını alamadığı için yönetimi protesto etti.

Veracruzlu oyuncular, başlama düdüğünden itibaren yerlerinden kıpırdamadı. Daha fazla durmayan Tigresli futbolcular, rakiplerinin protestosu devam ederken, Vargas ve Gignac ile 2 gol attı.

Mücadele 3-1 biterken, Veracruz’un tek golünü Kazım kaydetti. Maçtan sonra Veracruzlu oyuncular rakip futbolcuları da alkışlayarak protesto etti