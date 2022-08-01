Protality Season 5 Final aşaması başlıyor

PUBG Continental Series 7 yolunda bir şampiyon arayan Protality Season 5'in Final Aşaması başlıyor. Türkiye ve Orta Doğu'da Wildcard slotuna sahip tek turnuva Protality Series’de PROTALITY Season 5'in galibi, PCS7 Playoffs – Group Stage aşamasına katılmaya hak kazanacak.

Protality, Tivibuspor ortaklığıyla ilk kez Ulusal Televizyonda yayınlanacak. Protality izleyicileri bu sezon, dört PUBG espor ismini de Özel Konuk olarak izleyebilecekler; Nikolai "Odesskin" Lutsenko, Matti "CastByCopter" Korvenmaa, Patrick "InviSan" Schadewitz ve Jarco "DiamondJ_CS" Vervaeke etkinliğe kendi bakış açılarından yorumları ile katkı sağlayacak.

2019 yılından bu yana yapılan her etkinlikte eSports360 ve WeSportsMedia'nın Oyun ve Espor projelerinde yeni bir zirve olmaya hazırlanan Protality, Season 5 ile Türkiye'nin en iyisi olacak ekibi bekliyor.

Grup Aşaması’ndan gelen 12 takım ve Final Daveti alan Digital Athletics, Futbolist, BBL Esports ve STARDUST’ın katılımıyla takımlar toplam 16 takımlık final lobisi, 4 güne ayrılmış 20 maç sonrasında zirvede olmak için savaşacak.

Protality Season 5 Final Aşaması Takımları

● 010 Esports

● Aggressive All Around

● BBL ESPORTS

● Creff

● Digital Athletics

● Futbolist

● HOWL

● Karagümrük Espor

● N3verMind

● Orgless4

● PCIFIC Esports

● Salazar

● Sarvem Esports

● STARDUST

● Team Lixa Esports

● Team Loading

90.000TL ödül havuzuna sahip olan Protality Season 5’in Final Aşaması maç günleri ise şu şekilde:

● Final Aşaması #1: 03.08.2022 – 19:00 TSİ

● Final Aşaması #2: 04.08.2022 – 19:00 TSİ

● Final Aşaması #3: 06.08.2022 – 19:00 TSİ

● Final Aşaması #4: 07.08.2022 – 19:00 TSİ

Protality Season 5 Final Aşaması, Arda “Tropik” Bayram, Buğrahan “Wreckage” Şevke, Mustafa “Fanius” Gültekin, Timur “Timurlengx” Günay ve Utku “utimikk” Taşyürek ile PUBG TR Twitch, Tivibuspor YouTube ve Canlı Televizyonda canlı yayınlanacak.



