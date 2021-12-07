Prostat kanserinde tanı yöntemleri nelerdir?

Erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen prostat kanserinde yeni tetkikler ve tanı yöntemleri ile erken teşhis mümkündür.

Prostat bezi hücrelerinde meydana gelen bazı değişiklikler sonucunda anormal hücre büyümeleri gerçekleşerek tümöral yapılar oluşur ve prostat kanseri gelişir. Prostat kanseri erken dönemde bulgu vermeyebilir. Genellikle iyi huylu prostat büyümesinde (BPH) görülen idrar semptomları olur. Kanda bakılan bir enzim olan prostat spesifik antijen (PSA) değeri ve prostat muayenesi tarama ve teşhiste ilk basamaktır.

Risk faktörleri nelerdir?

Prostat kanseri için en önemli risk faktörleri ileri yaş ve aile öyküsüdür. Günümüzde daha genç yaşlarda ve daha düşük PSA değerlerinde de prostat kanseri tanısı konulmaktadır. Ailesinde prostat kanseri öyküsü olmayanlarda 50 yaş ve sonrasında, ailesinde prostat kanseri öyküsü olanlarda ise 40 yaş ve üstü tarama yapılması ve her yıl tekrarlanması gerekir.

Tanıda hangi yöntemler kullanılıyor?

· Multiparametrik prostat MR: PSA yüksekliğinde istediğimiz radyolojik bir incelemedir. Kötü huylu (tümöral) dokular, iyi huylu dokulardan kolayca ayırt edilmekte ve PIRADS dediğimiz skorlama ile prostat bezinde tespit edilen olası tümöral lezyonun klinik önemi belirlenmektedir. PIRADS skorlama sistemi 1’den 5’e kadar lezyonu skorlar. Özellikle PIRADS 3 ve üzerine lezyonlarda prostat kanseri riski artmaktadır.

· Transrektal ultrason (TRUS) eşliğinde prostat biyopsisi: Prostat kanserinin patolojik tanısında transrektal ultrason eşliğinde yapılan prostat biyopsisi yıllardır kullanılan standart yaklaşımdır. Bu işlemde makat bölgesinden ultrason probu eşliğinde prostatın tüm bölgelerinden 10 veya 12 adet parça alınır.

· MR-TRUS prostat füzyon biyopsi: Multiparametrik MR’da saptanan lezyonlara yönelik MR ve ultrasonun füzyonu ile elde edilen MR-TRUS füzyon biyopsi günümüzde en popüler yöntemdir. Yukarıda bahsedilen prostat biyopsisi yerine MR’da saptanmış lezyonlardan biyopsi alınarak tanı oranları artmıştır.

· Üroloji muayenesi: Tüm bu teknolojik gelişmelerin yanı sıra üroloji uzmanının yapacağı prostat muayenesi tanı yöntemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.