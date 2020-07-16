Kadınlar ve erkekler yüzyıllar boyunca birçok hastalıkla mücadele etmiştir. Bazı hastalıklar sadece kadınlara özgü olurken bazı hastalıklarda sadece erkeklere özgü hastalıklardır. Özellikle son 100 yılın vebası olarak adlandırılan kanser farklı türleri ile kişilerde görülmeye başlamıştır.

Kanser türlerinden biri olan prostat kanseri de erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Prostat kanseri kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer almaktadır. Erken teşhis ve tedavisi mümkün olan prostat kanseri ileri derecelerde seviyedeki hastalıklarda tedavisi mümkündür.

Prostat kanseri nedir?

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Kansere bağlı ölümler ikinci sırada prostat kanseri yer alır. Prostat kanseri erkeklerde bulunan ceviz kadar büyüklükte mesanenin ağzına yerleşmiş üreme faaliyetleri için salgı üreten bir organdır. Prostat kanseri de prostat dokusunu oluşturan hücrelerin normalin dışında seyir göstermesi tümör yapıları oluşturması sonucu meydana gelmektedir. Erken teşhiste tedavisi mümkün olan prostat kanseri ileri seviyelerde sadece prostatla sınırlı kalmayıp çevredeki dokulara da zarar vermektedir.

Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Prostat kanseri prostat kanserinin belirtileri şunlardır:

- İdrar yaparken yanma zorlanma

- İdrarda kanama

- Semende kanama

- Kemik metastazları

- Kemik ağrıları

- Sık tuvalete çıkmak

- Ereksiyon problemi

- Boşalmada ağrı

Tarama testi yaptırmayan kişiler kanser kontrol altına alınmış olmasına rağmen kontrollerini aksatan kişilerde tedavi gecikmiş olur. Hastalık ilerlemeye başlar. Hastalık daha ileri seviyelere taşınmasını önlemek için prostat kanserinin tanısı için bir kaç farklı yöntem mevcuttur. Yaş ilerledikçe genelde erkeklerde prostat kanseri görülme olasılığı artmaktadır.

Erken tanı için yapılacak testler prostat kanseri için belirleyici olmaktadır. Genelde 50 yaş ve sonrası prostat kanseri için tarama testi yapılması önerilirken, ailesinde prostat kanseri olasılığı bulunan kişilerde daha erken yaşlarda kanser için tarama testi yapılması önerilmektedir. Psa testi ve prostat muayenesi; prostat kanseri için kan örneği ile bakılan bir testtir. Prostat kanseri bu test ile erken teşhis edilebilir. Multiparametrik mr prostat kanseri şüphesi olan prostat kanseri tanısı için desteklenebilecek görüntüleme yöntemidir. Prostat biyopsisi prostattan parça alınarak mikroskop altında incelenerek yapılan erken teşhis için bir yöntemdir. Prostat biyopsi makat yoluyla ultrason eşliğinde otomatik biyopsi iğneleri ile yapılan biyopsi testidir.

Füzyon biyopsi hastadan alınan görüntüleme yöntemi ile tümörün yerinin belirlenmesine çalışıldığı yöntemdir. Prostat kanseri tedavisi kanseri erken teşhis ve tedavisi mümkün olan hastalıkların başında gelmektedir. Prostat kanseri tedavileri çeşitlilik göstermektedir. Özellikle tedavide hastalığın evresi, yaygınlığı, hastanın genel durumu, yaşı, farklı hastalıkları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır. Prostat kanserinde ameliyat terapi ve radyoterapi şeklinde düzenlemeler yapılmaktadır. Hastanın durumuna göre tedavi şekli belirlenir.

Günümüzde prostat kanserinde kanser türünün erken teşhisi mümkündür. Erken teşhiste prostat kanseri için kullanılan en yaygın tedavi cerrahi tedavi yöntemidir. Prostat kanseri prostat kanseri 1. Evre de çok yavaş ilerler bu yüzden belirti vermeyen bir kanser türüdür. Kişilerde şikayetlere yol açma son yıllarda nanoknife yöntemi ile ultrason yardımıyla prostatın çevresine prostatta bulunan tümörün çevresine bir kaç tane elektrot yerleştirmesi yapılır. Bu elektrotlara yüksek dozda kısa süreli elektrik akımı verilir. Bölgede elektrik sayesinde manyetik bir alan oluşturularak tümörün canlılığının kaybetmesini sağlar.

Cerrahi tedavi prostat kanserinde en çok kullanılan tedavilerden bir tanesi cerrahi tedavi yöntemidir. Buna göre kanserli tümör prostattan cerrahi işlem sonucu çıkarılmaktadır. Robotik cerrahi kullanılan ameliyatlarda üç boyutlu görüntüleme ile prostatta bulunan tümör kanserli tümör hücreleri yok edilir. Radyoterapi yöntemi ile radyasyon kullanılarak hastalığın tedavi edilmesi yöntemidir. Radyoterapi yöntemi ile amaç kanserli hücreleri öldürmektir. Kemoterapi prostat dokusunun ilaç kullanılarak prostattaki kanserli hücre dokusunun ilaç kullanarak yok edilmesidir.

Prostat kanseri neden olur?

Prostat kanserinin kesin olarak bilinmemektedir. Ancak aşırı yağlı yiyecekler tüketmek, stresli yaşam koşulları, çevresel faktörler genetik gibi birçok sebep prostat kanserine neden olmaktadır. Prostat kanseri genellikle 50 yaş üstü kişilerde görülmeye başlar.

Prostat kanseri evreleri nelerdir?

Prostat kanseri birçok türünde olduğu gibi evrelerden oluşmaktadır.

- 1. Evre; kanserin prostatta sınırlı olduğu evredir.

- 2. Evre; 1. Evreden daha fazla ilerlemiş ama hala prostatta sınırlı olduğu evredir.

- 3. Evre kanser hücre kapsüle tamamen yayılmıştır. Aynı zamanda sperm kesesine de yayılmaya başlamıştır.

- 4. Evre: kanseri lenf bezlerine, üreme organlarına, prostat dışındaki yapıya tamamen yayılmıştır.

Prostat kanseri nasıl anlaşılır?

- Prostat kanseri kişilerde idrar yaparken yanma

- Ağrı ve zor idrar yapma

- İdrar başlatmakta veya sonlandırmak da zorlanma

- İdrarın akışında ve kalınlığında azalma

- Gece sık idrara çıkma

- Bel ve kalça çevresinde kemik ağrıları

- Menide kan

- Ağrılı boşalma

- Sertleşme sorunu

- Kasık bölgesinde ve bacaklarda şişlik gibi şikayetler prostat kanserinin belirtileri olmaktadır.