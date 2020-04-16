Prostat kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Prostat kanseri, erkeklerde en fazla rastlanan kanser türlerinden birisidir. Ölümcül kanserlerde ise prostat kanseri ikinci sırayı alır. Prostat ise sadece erkeklerde bulunan, ortalama olarak ceviz büyüklüğünde, mesanenin alt kısmında ve erkeklerde üreme için salgılar veren bir salgı türü organıdır. Prostat kanseri ise prostat dokusunda bazı kötü hücrelerin farklı ve kötü seyir izleyerek tümör oluşturmasıyla meydana gelmektedir.

Prostat kanseri evreleri

Prostat kanserinde süreç ve tedavi yöntemleri genellikle tümörün derecesine bağlı olarak ve tümörün evresine dayalı olarak planlanır. Prostat kanserinde evreler, kötü huylu tümörün prostat organında ve yan dokularda ne kadar fazla yayılması ile belirlenir. Prostat kanseri ile ilgili bir evreleme yapılırken bazı hususlar da göz önüne alınır. Bu hususlar;

- Tümörün derecesi ve boyutu,

- Tümörün prostatın kendi dokusu içerisinde ve diğer dokular üzerinde yayılımı,

- Prostat kanserinin lenf nodlarına sıçraması,

- Tümörün metastaz yapması.

Bu hususlar etrafında kanserin hangi evrede olduğu belirlenir. Bu hususlara göre prostat kanseri 4 evreden oluşur. 4. evre ise kanserin diğer organlara ve vücuda yayıldığı evre, yani en tehlikeli evredir.

Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Prostat kanseri genellikle sinsi bir şekilde ilerleyen kanser türüdür. Bu sebeple, prostat kanseri ile karşı karşıya kalan kişi, kanser ile ilgili hiçbir belirti yaşamaz. Yani kanser, gizliden gizliye vücuda yerleşmeye başlar. Fakat genel olarak prostat kanserinin en önemli belirtileri şunlardır:

- İdrar yaparken yanma ve acı hissi,

- İdrar yapmada zorlanma,

- Kanlı idrar,

- Özellikle ilerleyen evrelerde tümörün metasaz yapması sonucunda kemiklerde ağrı ve bazı durumlarda kırıklar görülebilir. Bu rahatsızlığın en önemli göstergesi ise idrarda kanama ve idrar yapamama halidir.

Prostat kanserinin ilk belirtileri

Prostat kanseri hızlı ve gizli ilerleyen bir kanserdir. Genellikle 50 yaş üstü erkeklerde bu kanser türüne rastlanır. Bu sebeple 50 yaşını aşmış kişilerin mutlaka prostat kanseri için muayene olması gerekir. Prostat kanserinin belirtilerinin başlaması halinde de derhal doktora gidilerek, muayene olmak ve gerekli teşhisi koymak gerekir.

Bu açıdan kanserde belirtileri saptamak da önemlidir. Genellikle prostat kanserinin ilk belirtileri arasında idrar yaparken zorlanma, idrar yapamama durumu vardır. Ayrıca idrarın kesik kesik gelmesi ve kanlı idrar da prostat kanserinin ilk belirtileri arasındadır.

Prostat kanseri nedenleri

Prostat kanserinde belirli bir neden yoktur. Genellikle prostat kanserini taşıyan risk grupları vardır. Prostat kanserinde risk gruplarını ise etkileyen faktörler bulunur. Bu faktörler yaş ile aile geçmişidir. Prostat kanserinde ilerleyen yaş riskli gruba girmektedir. Çünkü erkeklerde yaş ilerledikçe kanserin görülme sıklığı da artar.

70 yaş üzerindeki erkeklerin neredeyse %50’sinde bu kanser türüne rastlanır. Daha erken yaşlarda ise erkeklerin bu rahatsızlığa rastlama olasılığı azdır. Yapılan araştırmalar sonucunda erkeklerin yaklaşık % 15’lik bölümünde ailelerindeki diğer üyelerinde de prostat kanseri teşhisi bulunur. Prostat kanserinde gen grupları da bulunmaktadır.

Prostat kanseri nasıl anlaşılır?

Prostat kanseri ile ilgili ilk taramalar genellikle 50 yaş ve sonrası için tavsiye edilir. Fakat herhangi bir şikayet durumu varsa erken yaşlarda da mutlaka gerekli taramalar yapılması gerekir. Prostat kanseri öncelikle doktor tarafından yapılan rektal muayene sonucunda anlaşılmaktadır. Rektal muayene tamamen prostata yönelik olarak yapılmaktadır. Ayrıca kanseri belirlemek için kişiye kan testi ile PSA ölçümü de uygulanır.

Prostat kanserinde teşhis yöntemleri

Prostat kanserinde PSA testi ile prostat muayenesi yapılmaktadır. Bu testlerin dışında ise hastalığın teşhisi için;

- Multiparametrik MR,

- Prostat Biyopsisi,

- Standart Prostat Biyopsisi,

- MR-Ultrason Füzyon Biyopsi uygulanmaktadır.