Prostat büyümesi probleminde HoLEP yönteminin avantajları nelerdir?

Prostat büyümesi ilerleyen yaştaki erkeklerin korkulu rüyası olabiliyor. Ancak her prostat büyümesi de kanser anlamına gelmiyor. Erkeklerde ilerleyen yaşa bağlı olarak iyi huylu prostat büyümesi görülme oranı oldukça yüksektir. Holmium Lazer ile yapılan prostat ameliyatı HoLEP yöntemi ile iyi huylu prostat tedavisi gerçekleştirilebilir. HoLEP yöntemiyle hastaların 24 saatte sondanın çıkarılır ve cinsel sağlıklarında da olumsuz bir etki meydana gelmemektedir.

İyi huylu prostat büyümesi erkeklerde en sık görülen rahatsızlar arasında sayılıyor

60 yaş sonrası erkeklerin yüzde 50'sinde bu soruna dair bazı belirtileri ortaya çıkabilir. 85 yaşına kadar erkeklerin yüzde 90'ında prostat büyümesi beklenen bir durumdur. Bu erkeklerin yaklaşık yarısında tedavi edilmesi gereken semptomlar gelişir.

50-70 yaş arasında tarama şart!

Prostat kanserinin erken evrelerinde saptanmasını sağlamak için 50-70 yaş arasındaki erkeklerin yılda bir kez tarama yaptırması da büyük önem taşıyor. Özellikle ailede prostat kanseri öyküsü varsa bu taramalara 40’lı yaşlarından itibaren başlamak gerekiyor. Prostat kanseri taramasının, kanda prostata özgü antijen (PSA) tetkiki ve elle muayeneden oluşur.

İyi huylu prostat belirtileri nelerdir?

Prostat bezi üretrayı (idrarı taşıyan tüp), çevrelediğinden prostat büyümesi idrar kanalının tıkanmasına yol açabilir. Bu durumun sonucunda idrar akışı yavaşlama veya birikme, idrara çıkma zorluğu, sık idrara çıkma, ani idrara çıkma ihtiyacı ve idrar yapmak için gece sık kalkılabilir.

Ne zaman doktora gidilmelidir?

Zamanla prostatın genişlemesi üretranın tıkanmasına neden olabiliyor. Bu da mesane taşlarına yol açabiliyor. Bunu izleyen idrar yolu enfeksiyonları ve idrarda kan da belirtiler arasında. Ayrıca mesanede aşırı miktarda idrar tutulması nedeniyle oluşan geri basınç böbreklere zarar verebiliyor. Bazı durumlarda idrar borusunun ani tıkanması nedeniyle idrara çıkmanın imkansızlaşır ve hastaya sonda takılması gerekebilir. Belirtiler bu noktalara ulaşmadan üroloji uzmanına başvurulması çok önemlidir.

Nasıl teşhis edilir?

Hastanın tıbbi geçmişine bakılır ve fiziki muayene yapılır. Muayenede, prostatın boyutu tahmin edilebilir ve olası kanser riski belirtileri tespit edilebilir. Bunun dışında teşhis için çeşitli tahliller ve testler yapılır. Bu testler idrarın akış hızı, mesanede kalan idrar oranını tespit edilmesini sağlar. Ek olarak, mesane kontrolü için sistoskopi (idrar kesesine yapılan endoskopi) prosedürü uygulanabilir.

Nasıl tedavi edilir?

İyi huylu prostat büyümelerinde tedavi hastalığın seyrine göre belirlenir. Hafif semptomları olan hastalar için aralıklı kontrol muayeneleri dışında tedavi gerekmeyebilir. Ancak belirtiler şiddetliyse, bir dizi tedavi seçeneği bulunur. İlaçla tedavi bu yöntemlerden biridir. Prostat bezinin büyümesini etkileyen hormon olan dihidrotestosteron (DHT) üretimini yavaşlatan ilaçlar verilebilir. Ayrıca prostattaki kası gevşeten ilaçların da kullanılması gerekebilir.

HoLEP yöntemiyle tedavi

İdrar akışını önleyen prostat dokunun çıkarılması ise bazı cerrahi işlemlerle mümkündür. Son yıllarda prostatın boyutunu etkili bir şekilde azaltan ve idrar tıkanıklığını açan, ancak sağlıklı dokuya cerrahi müdahaleden daha az zarar veren yeni tedaviler geliştirilmiştir.

Genel olarak, minimal invaziv prosedürler olarak adlandırılan bu yöntemler, hastanede kalma süresini kısaltır, yan etkileri azdır, iyileşme hızını artırır. Holmium lazer ile yapılan prostat ameliyatı HoLEP (holmium lazer prostat enükleasyonu) yöntemi ile iyi huylu prostat tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

HoLEP, idrar kanalından girilip holmium lazer kullanılarak gerçekleştirilen bir prostat ameliyatı yöntemidir. Bu yöntem, kapalı olarak gerçekleştirilmesine rağmen açık prostat ameliyatına benzer bir şekilde prostatın tamamı alınır. Ameliyat sırasında spinal (bel omurları arasından uygulanan bir enjeksiyon ile vücudun bu hizasından aşağıya doğru bölgesel anestezi sağlayan bir yöntem) anestezi yeterli olmaktadır. Prostat hastalığına cerrahi tedavi düşünülen bütün hastalar HoLEP için uygun aday sayılabilirler. Elektrik enerjisi ile yakma yerine lazer ile ayırma tekniğiyle yapıldığı için sondası çekilen hasta idrar yaparken yanma hissi yaşamaz. Cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirlere hasar vermez. Bu sayede hastalarda ameliyat sonrası sertleşme problemi beklenmez.

HoLEP düşük kanama riski, kısa hastanede yatış süresi ve hızlı iyileşme süreci gibi özellikleriyle tercih edilir, 24 saat sonra sonda çıkarılabilir ve hastalar normal hayatlarına hızla dönebilirler.