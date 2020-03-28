Prosinecki'nin corona virüs testi negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki'nin corona virüs test raporu çıktı. Tecrübeli teknik adamın testinin negatif olduğu belirtildi.

28 Mart 2020, Cumartesi 14:49 Son Güncelleme:
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Prosinecki'nin corona virüs testi negatif çıktı

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüsü salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor. Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti.

Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı. 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı.

Prosinecki'nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic'in de test sonuçları negatif çıktı.

İHA

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