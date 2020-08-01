Proje destek süresi uzatıldı

Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde bugün sona eren başvuru süresi 10 Ağustos’a kadar yapılabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9 farklı kategoride toplam 35 milyon TL destek sağlanacak proje ile ilgili yaptığı açıklamada, daha önce 1 Ağustos (bugün) olacağı duyurulan son başvuru tarihinin Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen yoğun talep üzerine 10 Ağustos, saat 23.59’a uzatıldığını duyurdu. ‘Başarı hikayeleri çıkacak’ Kasapoğlu, “Türkiye’den nice başarı hikayeleri çıkacağına inanıyorum. Bunu söylerken gençlerin dinamizminden güç ve enerji alıyoruz. Gençlerimizle beraber ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi. Gönüllülük”, “Kişisel Gelişim”, “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”, “Kitap Kahve Projeleri”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fikirler”, “Çevre” ve “Hayvanların Korunması” alanlarında proje bazında 25 bin lira 350 bin lira arasında değişen destekler verilecek.

Başvurular elektronik ortamda

Proje kapsamında tüm başvurular (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Formlar ve ekler elden veya posta yoluyla bakanlık tarafından teslim alınmayacak.