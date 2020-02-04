Probiyotik Yoğurt Nedir?

Probiyotikler insan vücuduna tamamen dost bakterilerdir. Bağırsak sağlığını desteklerler ve sindirim sistemi başta olmak üzere tüm vücudun daha dengeli ve düzenli olabilmesi için çalışırlar.

Tüm yoğurtlarda canlı ve aktif olarak çeşitli organizmalar yer almasına rağmen, bu bakterilerin tamamı bağırsak sağlığını ya da vücudun dengesini desteklemek için çalışmamaktadır. Bu anlamda, probiyotik yoğurt, probiyotik bakterilerini içeren yoğurtları sınıflandırmak üzere kullanılan isimdir.

Dünyada ilk defa 1987 yılında Fransa'da üretilen probiyotik yoğurt, günümüzde de yoğun olarak tüketilmektedir ve farklı aromalarla kullanıcılara sunulmaktadır.

Probiyotik Yoğurdun Faydaları Neler?

Probiyotik yoğurt, temel olarak sindirim sistemini desteklese de yararları sadece sindirimle sınırlı değildir. Kemik yapısını güçlendirme ve zayıflama başta olmak üzere tüketiciler için büyük önem taşıyan ciddi faydalara sahiptir.

Sindirim Sistemini Çalıştırır

Probiyotik yoğurdu normal yoğurttan ayıran en önemli özellikle sindirim sistemi ile ilişkilidir. Düzenli olarak probiyotik yoğurt tüketen kişiler, belli bir sürenin ardından daha iyi çalışan bir sindirim sistemine sahip olur ve şişkinlik ya da gaz gibi sorunlardan arınır. Bu anlamda, probiyotik yoğurtların aslında hayat kalitesine de doğrudan etki ettiği söylenebilir.

Kemikleri Güçlendirir

Probiyotik yoğurt, kemiklerin güçlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Önemli miktarda kalsiyum, potasyum, magnezyum ve D vitamini içerdiği için, kemik yapısına büyük bir katkı sağlamaktadır. Probiyotik içeren yoğurtlar, artrit ve romatizma hastaları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Ayrıca, gelişme çağındaki çocuklar için de bu anlamda yararlıdır. Üstelik, diş sağlığına da aynı mineral ve vitaminler sayesinde destek olmaktadır.

Zayıflamaya Yardımcıdır

Probiyotik yoğurtlar, kalsiyum ve protein deposu olduğu için diyet listelerinde ön plana çıkmaktadır. Özellikle probiyotik yoğurt tüketerek zayıflamak isteyenler, daha az yağ içeren probiyotik yoğurtları tercih etmektedir.

Probiyotik bakteriler, kalsiyumu toplayarak yağ hücrelerinin vücuda yerleşmesine engel olur ve bu şekilde vücudu kilo verme açısından elverişli hale getirir. Aynı zamanda, obeziteyi de kontrol altında tutar.

Diyabet Riskini Azaltır

Yapılan araştırmalar sonucunda, probiyotik içeren yoğurtların şeker seviyelerini dengeleyerek diyabet riskini önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. Süt ürünleri şeker hastaları için doktorlar tarafından önerilmese de probiyotik yoğurt bu anlamda farklıdır ve hiçbir tehlike teşkil etmemektedir.

Yaşlanmayı Geciktirir

Yaşlanmanın hızlanışı genellikle beslenme yetersizlikleri ya da yanlış beslenme alışkanlıkları ile doğrudan ilişkilidir. Probiyotik yoğurdun sağladığı probiyotik bakterisi ile birlikte kalsiyum, çinko ve B vitamini sayesinde düzenli ve dengeli beslenme mümkündür. Böylece, yaşlanmanın bir adım önüne geçilmiş olur.

Bağışıklığı Güçlendirir

Düzenli olarak probiyotik yoğurt tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hastalığa yakalanma ihtimalini azaltmaya büyük ölçüde yardımcı olur. Probiyotik bakterisi, enflamasyona yol açabilecek diğer bakterilere karşı güçlüdür ve vücudu korur. Aynı zamanda, bağırsak sağlığını da güçlendirdiği için vücuda büyük katkı sağlar.

Danone Activia'nın Faydası Nedir?

Danone Activia, piyasada yer alan probiyotik yoğurtlardan biridir ve en çok tüketilen yoğurtların başında gelmektedir. Bu fermente süt ürünü, farklı meyve aromaları ile zenginleştirilerek kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. Milyarlarca canlı ve aktif mikroorganizma ile üretimi gerçekleştirildiği için tüketiciler için tamamen sağlıklıdır.

Diğer probiyotik yoğurtlarda olduğu gibi Danone Activia da aynı faydaları sağlayarak sindirim sistemini çalıştırır, düzenler, kilo vermeyi kolaylaştırır, şişlik sorunlarına çözüm getirir ve vücudun genel dengesine destek olur.