Probiyotik Nedir?

Bakteri ve mayalar olarak bilinen küçük canlı mikroorganizmalar, probiyotik olarak bilinir ve insan vücudunun sindiremediği liflerdir. Diğer organizmaları ve faydalı bakterileri destekleyici bir olanak tanıyan probiyotikler, sağlıklı bir sindirim sistemi oluşturur. Hem prebiyotik hem de probiyotik olarak bilinen bu önemli oluşumlar, sindirim sistemine yardımcı olmakta ve bağırsakları desteklemektedir. Özellikle vücuttaki mikroorganizmaları ve bakterileri aktif olarak korumaktadır.

Probiyotik Faydalı Mıdır?

Bakteri ve mayalar olarak vücutta sindirilemeyen iftar olarak bilinen probiyotik, pek çok kişi tarafından hastalığa neden olan mikroplar zannedilir. Fakat insan vücudu hem zararlı hem de faydalı bakteriler barındırır. Bunlar arasında probiyotikler faydalı bakteriler ve mayalar olarak bilinir. Özellikle bağırsakların daha sağlıklı çalışması ve güçlü bir sindirim sistemi konusunda önemli bir destek oluşturur.

- Tempeh,

- Probiyotik yoğurt,

- Lahana turşusu,

Bu ve benzeri daha birçok değişik gıda içerisinde Probiyotik bakteri ve mayalar yer almaktadır.

Probiyotik Yoğurt Nedir?

Canlı ve aktif kültürlerin dışarıdan eklenmesiyle bağırsak ve sindirim sistemine katkı sağlayan gıdaya probiyotik yoğurt denir. Özellikle pek çok faydalı bakteri ve maya içeren probiyotik yoğurt, doğal yollardan vücut için sağlıklı kaynak imkanı oluşturmaktadır. Pek çok faydasıyla insan sağlığını önemli oranda koruyucu bir etki oluşturmaktadır.

- Sindirim sistemine katkı yapar,

- Laktoz intoleransı için önemlidir,

- Tip 2 diyabete yakalanma riskini minimum seviyeye çeker,

- Kolorektal kanser riskini azaltır,

- Sağlıklı şekilde kilo kaybını destekler,

- Kemik sağlığını korur,

- Bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirir,

- Kötü kolesterolü minimum seviyeye çeker,

Tüm bu etmenlerden dolayı düzenli olarak probiyotik yoğurt tüketime gerçekleştirilmektedir.

En İyi Probiyotik Besinler

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için Probiyotik besin içeren kaynakları tüketmek önemlidir. Son dönemlerde ise birçok kişi probiyotik beslenme yaşam stilini hayatlarının merkezine almış durumda. Vücut için yararlı bakteriler ve mayalar taşıyan probiyotikler birçok değişik besin kaynağında bulunmaktadır.

- Sebzeler; Sarımsak, yer elması, rezene kökü, pancar, bezelye ve lahana,

- Bakliyat; Barbunya, mercimek, nohut, soya fasulyesi ile kuru fasulye,

- Tahıl çeşitleri; Çavdar ekmeği ya da arpa, tam buğday, yulaf ve buğday kepeği,

- Kuruyemişler; Çam fıstığı ile kaju fıstığı,

- Meyveler; Elma, nektarin, muz, Trabzon hurması, şeftali, Nar, karpuz, greyfurt, incir ve hurma gibi kurutulmuş meyveler,

Bu tür besin kaynakları probiyotik yoğurt gibi farklı kaynaklarla karışım yapılarak rahatlıkla tüketim imkanı sağlamaktadır.

Bağırsak Bakterilerinin Faydaları

Özellikle sindirim sistemleri için önemli olan bakteri ve maya olarak bilinen probiyotikler, sağladığı pek çok fayda ile önemli bir katkı oluşturuyor. Pek çok fermente gıdaların içerdiği bu bakteriler, değişik besin kaynakları ile tüketilmekte ve bağırsakları koruma potansiyeli oluşturmaktadır.

- Sindirim sisteminde yer alan iyi bakteriler, zararlı mantarlar ve bakterilerden korur.

- Bağışıklık sistemini sinyal göndererek enflamasyonu düzenler.

- A vitamini ile kısa zincirli yağ asidi oluşumu sağlar.

- Virüsleri ve zararlı maddeleri uzak tutmaya katkı sağlar.

- Enflamasyon ile kanser riskini minimum seviyede tutar.

Yoğurt ile beraber ayrıca kefir içerisinde yer alan probiyotikler gün içerisinde düzenli olarak tüketilebilir. Başta bağırsaklar ve sindirim sistemi olmak üzere, vücudun her açıdan daha güçlü bir yapı kazanmasına olanak tanımaktadır.

Her Yaştan Birey İçin Probiyotiklerin Faydaları

Farklı yaş kriterlerine göre kadın, erkek ve çocuklar ortak şekilde probiyotik besin kaynaklarını düzenli olarak tüketebilir. Sağladıkları vücut için önemli faydalar ile bir adım öne çıkan probiyotikler, bakteri ile mayalar üzerinden vücut sistemi için önemli bir duvar oluşturmaktadır.

- Antibiyotik ihtiyacını minimum seviyeye düşürür,

- Çocuklarda meydana gelen soğuk algınlığına karşı koruma sağlar,

- Gebelik döneminde şeker hastalığını önler,

- Egzamaya karşı direnç gösterir,

- Mantar enfeksiyonu ile vajinal enfeksiyona karşı koruma oluşturur,

- Vantilatör ve benzeri durumlar üzerinden yaşanan zatürre vakalarını önler,

Sunduğu bu ve benzeri pek çok katkı ile beraber her yaştaki birey düzenli olarak Probiyotik barındıran besin kaynaklarını tüketebilir.



