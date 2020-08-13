Pro Beach Tour Altınoluk Kupası, 21 Ağustos’ta başlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun organizasyonu "Pro Beach Tour Altınoluk Kupası" 21-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

13 Ağustos 2020, Perşembe 01:25 Son Güncelleme:
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Pro Beach Tour Altınoluk Kupası, 21 Ağustos’ta başlayacak

Pro Beach Tour Altınoluk Kupası, 21-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’ndeki plaj voleybolu turnuvasında ana tabloda, erkeklerde 16, kadınlarda ise 8 takım mücadele edecek.

Toplam 25 bin lira para ödülünün dağıtılacağı organizasyona takımlar "plajorganizasyon@tvf.org.tr"ye e-posta göndererek başvurabilecek.

Turnuva yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uygun şekilde düzenlenecek.

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