Prince Oniangue, Türkiye yolunda

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Caen'in formasını giyen Prince Oniangue için Türk takımlarının devreye girdiği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun transferi için birden fazla Türk kulübünün görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Le10sport'un haberine göre Oniangue, Caen'de kalmak istemiyor ve ayrılmak isteyen oyuncu için Türkiye'den birden fazla takımın devrede olduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda son günlerde Türk kulüpleriyle görüşmeler yaptığı aktarılan bilgiler arasında.

Kongolu defansif orta saha, bu sezon çıktığı 21 Ligue 2 maçında 5 gol atmayı başarmıştı.

Kariyerinde Rennes, Tours, Reims, Bastia, Angers gibi Fransız ekiplerinin formasını giyen Oniangue, 2016'da 2.2 milyon Euro karşılığında İngiliz takımı Wolverhampton'a transfer olmuş ve 2018'in yaz aylarında da Caen formasıyla Fransa'ya dönmüştü.