Primoz Roglic geri döndü!

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 3'te 2'lik bölümü, dün zamana karşı koşulan Bologna - Madonna di San Luca etabıyla geride kaldı.

Dinlenme günü öncesi koşulan 34,8 km'lik bireysel yarışı, 51 dakika 52 saniyelik derecesiyle Jumbo-Visma takımından Primož Roglič kazandı. Sloven sporcu, Turun ilk gününde de koşulan bireysel zamana karşı etabı kazanmış ve 3 gün boyunca genel klasmanın en üst sırasında yer almıştı. Roglic'in ardından en iyi dereceyi, Dünya Saat Rekoru'nun sahibi Victor Campenaerts (Lotto Soudal) elde ederken, üçüncülük ise Mollema Bauke'nin (Trek - Segafredo) oldu.

Bologna - Madonna di San Luca'nın ilk 10'u:

1 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 51:52

2 Campenaerts Victor Lotto Soudal 0:11

3 Mollema Bauke Trek - Segafredo 1:00

4 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 1:05

5 Kangert Tanel EF Education First 1:10

6 Haga Chad Team Sunweb 1:14

7 Jungels Bob Deceuninck - Quick Step 1:16

8 Carthy Hugh EF Education First 1:30

9 Bilbao Pello Astana Pro Team 1:43

10 Cattaneo Mattia Androni Giocattoli - Sidermec 1:52

Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın

Conti lider, Primoz ikinci

Giro'nun 9. etabı, genel klasmanda liderlik dışında neredeyse tüm sıraları alt üst etti. 3 gün boyunca pembe mayoyu giyen ancak sonrasında 12. sıraya kadar gerileyen Roglic, dün elde ettiği galibiyetle 10 basamak birden atlayarak lider Conti'nin ardından 2. sıraya yerleşti. İki sporcu arasında 1 dakika 50 saniye fark bulunuyor.

1 Conti Valerio UAE-Team Emirates 36:08:32

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 1:50

3 Peters Nans AG2R La Mondiale 2:21

4 Rojas José Joaquín Movistar Team 2:33

5 Masnada Fausto Androni Giocattoli - Sidermec 2:36

Genel klasman tablosunun tamamını görmek için tıklayın

Lider mayolar

Genel klasman liderliği mayosu: Valerio Conti (UAE-Team Emirates)

En iyi tırmanışçı mayosu: Ciccone Giulio (Trek - Segafredo)

En iyi sprinter mayosu: Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

En iyi genç mayosu: Nans Peters (AG2R La Mondiale)

Takımlar klasmanında ilk 5:

1 Movistar Team 108:30:50

2 Deceuninck - Quick Step 6:53

3 Androni Giocattoli - Sidermec 8:04

4 Astana Pro Team 10:21

5 EF Education First 11:10

İstatistikler

*Dünkü galibiyet, Primoz Roglic'in Giro kariyeri boyunca elde ettiği 3. bireysel zaman karşı etap zaferiydi. Bu yılın ilk etabını kazanan Roclic, 2016 yılında ise 9. etapta zafere ulaşmıştı. Şu an yarışta bu istatistiğe ulaşan iki isim bulunuyor; birti Roglic, diğeri ise Tom Dumoulin. Giro tarihi boyunca en çok zamana karşı etap kazanma rekoru ise, 12 kez bu başarıyı gösteren Francesco Moser'e ait.

*Giro'da 7. kez bir Sloven bisikletçi etap kazandı. Bu duyguyu ilk yaşayan isim 2014 yılının son gününde zafere uzanan Luka Mezgec'ti.

10. etap : Ravenna - Modena

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 10. günü, sporcular için dinlenmeyle geçecek. Turun, Ravenna ile Modena arasındaki 10. etabı ise 21 Mayıs Salı günü koşulacak. 145 km'lik yarış, Türkiye saatiyle 14.45'te başlayacak.