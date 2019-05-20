Primoz Roglic geri döndü!

İtalya Bisiklet Turu'nun zamana karşı koşulan 9. etabını Jumbo-Visma takımından Primoz Roglic kazandı.

20 Mayıs 2019, Pazartesi 12:53
- A +
Primoz Roglic geri döndü!

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 3'te 2'lik bölümü, dün zamana karşı koşulan Bologna - Madonna di San Luca etabıyla geride kaldı.

Dinlenme günü öncesi koşulan 34,8 km'lik bireysel yarışı, 51 dakika 52 saniyelik derecesiyle Jumbo-Visma takımından Primož Roglič kazandı. Sloven sporcu, Turun ilk gününde de koşulan bireysel zamana karşı etabı kazanmış ve 3 gün boyunca genel klasmanın en üst sırasında yer almıştı. Roglic'in ardından en iyi dereceyi, Dünya Saat Rekoru'nun sahibi Victor Campenaerts (Lotto Soudal) elde ederken, üçüncülük ise Mollema Bauke'nin (Trek - Segafredo) oldu.

Bologna - Madonna di San Luca'nın ilk 10'u:

1   Roglič Primož      Team Jumbo-Visma            51:52

2   Campenaerts Victor   Lotto Soudal               0:11

3   Mollema Bauke      Trek - Segafredo            1:00

4   Nibali Vincenzo      Bahrain Merida               1:05

5   Kangert Tanel      EF Education First            1:10

6   Haga Chad         Team Sunweb                  1:14

7   Jungels Bob         Deceuninck - Quick Step         1:16

8   Carthy Hugh         EF Education First            1:30

9   Bilbao Pello      Astana Pro Team               1:43

10   Cattaneo Mattia      Androni Giocattoli - Sidermec   1:52

Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın

Conti lider, Primoz ikinci

Giro'nun 9. etabı, genel klasmanda liderlik dışında neredeyse tüm sıraları alt üst etti. 3 gün boyunca pembe mayoyu giyen ancak sonrasında 12. sıraya kadar gerileyen Roglic, dün elde ettiği galibiyetle 10 basamak birden atlayarak lider Conti'nin ardından 2. sıraya yerleşti. İki sporcu arasında 1 dakika 50 saniye fark bulunuyor.

1   Conti Valerio      UAE-Team Emirates            36:08:32

2   Roglič Primož      Team Jumbo-Visma               1:50

3   Peters Nans         AG2R La Mondiale               2:21

4   Rojas José Joaquín   Movistar Team                  2:33

5   Masnada Fausto      Androni Giocattoli - Sidermec      2:36

Genel klasman tablosunun tamamını görmek için tıklayın

Lider mayolar

Genel klasman liderliği mayosu: Valerio Conti (UAE-Team Emirates)

En iyi tırmanışçı mayosu: Ciccone Giulio (Trek - Segafredo)

En iyi sprinter mayosu: Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

En iyi genç mayosu: Nans Peters (AG2R La Mondiale)

Takımlar klasmanında ilk 5:

1   Movistar Team               108:30:50

2   Deceuninck - Quick Step      6:53

3   Androni Giocattoli - Sidermec   8:04

4   Astana Pro Team            10:21

5   EF Education First            11:10

İstatistikler

*Dünkü galibiyet, Primoz Roglic'in Giro kariyeri boyunca elde ettiği 3. bireysel zaman karşı etap zaferiydi. Bu yılın ilk etabını kazanan Roclic, 2016 yılında ise 9. etapta zafere ulaşmıştı. Şu an yarışta bu istatistiğe ulaşan iki isim bulunuyor; birti Roglic, diğeri ise Tom Dumoulin. Giro tarihi boyunca en çok zamana karşı etap kazanma rekoru ise, 12 kez bu başarıyı gösteren Francesco Moser'e ait.

*Giro'da 7. kez bir Sloven bisikletçi etap kazandı. Bu duyguyu ilk yaşayan isim 2014 yılının son gününde zafere uzanan Luka Mezgec'ti.

10. etap : Ravenna - Modena

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 10. günü, sporcular için dinlenmeyle geçecek. Turun, Ravenna ile Modena arasındaki 10. etabı ise 21 Mayıs Salı günü koşulacak. 145 km'lik yarış, Türkiye saatiyle 14.45'te başlayacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...