Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 7.90 TL (yurtdışında 14.90 dolar) karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bu kapsamda ise, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Üstelik yalnızca Amazon Prime Gaming tarafında her ay birçok ücretsiz oyun ve oyun içi paketler sunuluyor. Fakat şirketin bu ay kendini aştığını söyleyebiliriz. Zira Steam değeri 2 bin 300 TL’yi aşan (kimi 600 TL kimi çok daha ucuz) tam 30 oyun veriyor.

Amazon Prime Gaming, Temmuz ayında 30 ücretsiz oyun verecek. Fakat listemizi paylaşmadan önce, bu oyunların hepsinin bir anda paylaşılmayacağını belirtelim. Söylenene göre aşağıdaki tüm liste, 21 Haziran ile 13 Temmuz arasında sunulacak.

Buna ek olarak, bu oyunları bir kez talep ettiğiniz zaman ilgili mağazaya yönlendiriliyorsunuz. Örneğin size Steam’de geçerli bir ürün kodu veriliyor. Daha sonra ilgili platformda bu kodu yazarak sonsuza kadar kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Yani geçici süreliğine değil, tamamen sizin oluyor.

Fakat bu oyunlar Prime Gaming’de uzun süre kalmıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta içerisinde paylaşılan Need for Speed Heat gibi bazıları şu anda mevcut değil.

Mass Effect Legendary Edition – 599 TL

GRID Legends – 599 TL

Need for Speed Heat – 499 TL

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy – 18.50 TL

Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast – 18.50 TL

Star Wars Republic Commando – 18.50 TL

10 Second Ninja X – 18 TL

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure – 32 TL

Addling Adventures

Bang Bang Racing – 18 TL

Clouds & Sheep 2 – 18 TL

Death Squared – 25 TL

Fatal Fury Special – 35.39 TL

Giana Sisters: Twisted Dreams – 24 TL

Gone Viral – 32 TL

HUE – 24 TL

Manual Samuel – 18 TL

Metal Slug 2 – 13 TL

Metal Unit -25 TL

Pumped BMX Pro – 25 TL

Puzzle of the Year 10 Pack – 14.99 dolar

Rain World – 31 TL

Road Trip 3 Pack – 19.50 TL

Samurai Shodown II – 35.39 TL

Serial Cleaner – 24 TL

The Crow’s Eye – 18.50 TL

The Darkside Detective – 21 TL

The King of Fighters 2000 – 34.45 TL

The King of Fighters 2002 – 24 TL

The Metronomicon: Slay the Dance Floor – 31 TL

Kaynak: shiftdelete