Priformis Sendromu, priformis kası altında siyatik sinirin sıkışması ile ortaya çıkan ve genellikle orta yaştaki kadınlarda lomber hernilerle karıştırılan klinik bir fenomendir. Tedaviyi açan kalçalarla yapılan intramüsküler enjeksiyonların, hastalığın gelişiminde önemli bir rolü olduğu düşünülse de bu konuda bilimsel veri yoktur. Aslında, siyatik sinirlerle ilgili çok sayıda varyasyon vardır ve her hastanın farklı bir kas ve sinir ilişkisi vardır. Priformis kasının sertliği, eklem sertliği ve bazı dış faktörler hastalığın ilerlemesine katkıda bulunur. Priformis kası kalça hareketlerinde rol oynar ve gluteal kasların altında bulur. Bu derin kas sakrumdan başlar ve uyluğa bağlanır. Siyatik sinir Priformis kasının hemen altından geçer.

Priformis sendromu nedir?

Siyatik sinirin Priformis kasına yakın olması birçok insan için büyük sorunlara ve ağrıya neden olabilir. Priformis sendromuna, siyatik sinirin Priformis kası altında sıkışması neden olur. Aslında, Priformis Sendromu siyatik sinirin Priformis kası tarafından tahriş olmasıyla gelişir. Siyatik sinirdeki sıkıştırma, kalınlaşmış, iltihaplı veya gerilmiş Priformis kasından kaynaklanır. Priformis Sendromu nadir bir kas ve sinir sistemi (nöromüsküler) hastalığıdır.

Priformis sendromu belirtileri nelerdir?

Priformis sendromu ile ilişkili ağrı, fıtıklaşmış diskin neden olduğu ağrıya benzer. Bu nedenle, hastalar şiddetli ağrı yaşarlar. Siyatik sinirin sıkışması, uyluk kemiği bölgesinde sadece şiddetli kalça ve uyluklarda ağrıya neden olmaz.

Ek olarak başka belirtiler de görülebilir:

Uyuşma hissi (uyuşma)

Çok fazla karıncalanma hissi (karıncalanma)

Bazen ayak tabanlarında kaşıntı veya karıncalanma

Hastalar, özellikle otururken, bu semptomları etkilenen tarafta hissederler. Ancak merdiven çıkma, bisiklete binme ve koşma gibi aktiviteler sırasında da ağrı oluşabilir. Priformis kasındaki kasılma miktarı arttıkça, siyatik sinir daha kısıtlanır ve semptomları kötüleşir.

Priformis sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Priformis tedavisinde ilk dönemde kalçaya soğuk uygulama ve bu bölgedeki kaslara germe egzersizleri önerilir. Kronik dönemde fizik tedavi uygulamaları ve egzersizler kullanılır. Kuru iğne tedavisi ve lokal enjeksiyonlar da en çok tercih edilen tedavi şekilleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kas gevşeticiler ve ağrı kesici ilaçlar da kullanılabilir. Hızlı tanı ve tedavi ile prognoz çok iyi gelmektedir. Bununla birlikte, tanı ve tedavi ertelendiğinde durum kronikleşebilir.

Priformis sendromu testi nasıl yapılır?

Priformis sendromunun semptomları ilk bakışta fıtıklaşmış disk semptomlarından ayırt edilemez. Bunu ayırt etmek için uzman bir doktora danışmak önemlidir. Muayene sırasında, bazı hareketler sırasında kalçada ağrı olup olmadığı test edilir. Bazen Priformis'in dokunma ve ağrı ile ortaya çıkan sinir ve dokunsal kası dışarıdan hissedilebilir.

Priformis sendromunu açıkça gösteren bir test yapılmamıştır. Fıtıklaşmış disk gibi bunlar çok benzer semptomlara sahiptir:

Kalça eklemi hastalıkları Sakroiliak eklem bölgesindeki işlev bozuklukları (sakral iliak eklem)

Küçük pelvik tümör

Eklem aşınması (sakral veya lomber omurga)

Fıtıklaşmış disk nedeniyle alt lomber omurgada sinir kökü tahriş sendromu veya tahriş olmuş siyatik sinir

Yazılmış olan koşulları ortadan kaldırmak için hastalar çeşitli görüntüleme prosedürlerine tabi tutulur. Çünkü, x-ışını incelemesi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sayesinde doktorlar belirli hastalıkları teşhis edebilir veya hariç tutabilir.

Priformis sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Priformis sendromunun tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Uzun süren fizik tedavi koşullarından yorulan hastalar genellikle tedaviyi bırakıp bu acı ile yaşamaya alışmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu acıyla yaşamak hayat standartlarınızı oldukça düşürecektir. Özellikle tedavi edilmeyen priformis sendromu ilerleyen zamanlarda kronikleşmektedir.

Bu acı ve ağrı ile yaşamak yerine tedavi olmak en mantıklı yol olarak görünmektedir. Tedavi süreci biraz uzun olsa da sonuca değecektir. Priformis sendromu sebebi ile ameliyat olan hastaların iyileşme yüzdeleri oldukça fazladır. Olumsuz sonuçlanan ameliyatlar neredeyse yok gibidir. Bu nedenle hastalığın vereceği acı ve ağrıya alışmak yerine tedavi yöntemleri için vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız tavsiye edilmektedir.

Sinirsel bir hastalık olan priformis sendromu için net tedaviler uygulanmalıdır. Hassas bir hastalık olan ve fıtık ile benzerliği bulunan priformis sendromu için tavsiye edilen tedavi yöntemleri hakkında sizlere iyice bilgilendirme yapıldığından emin olmalısınız.