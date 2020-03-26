İngiliz televizyonları 71 yaşındaki Galler Prensi Charles’ın corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. İskoçya'da kendisine ait konutta karantina altındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın eşi Camilla Parker’ın korona testi sonucunun ise negatif çıktığı ifade edildi.

Galler Prensi Sözcüsü, “Galler Prensi hafif semptomlar gösterdi fakat sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evden çalışıyor. Şu an Prens’in bu hastalığı kimden kaptığını bilemiyoruz çünkü son haftalarda işi ve temasları dolayısıyla çok fazla insanla bir araya geldi” açıklamasını yaptı.