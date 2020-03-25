Dünyada 19 binden fazla insanı öldüren corona virüsü, İngiliz kraliyet ailesine sıçradı. The Daily Telegraph'ın aktardığına göre veliaht Prens Charles'ın testleri pozitif çıktı. Charles'ın daha önce görüştüğü ve el sıkıştığı Monaco Prensi 2.Albert'te de corona virüsü tespit edilmişti. Veliaht Prens Charles’ın annesi Kraliçe Elizabeth’in de Londra’yı terk ederek Windsor Kalesi’ne gittiği açıklandı. Prens Charles ve eşi Düşes Camilla'nın İskoçya'daki evlerinde karantina altına alındıkları belirtildi. Düşes'e yapılan testin negatif çıktığı bildirildi.

Coronavirüs Monaco prensi Monaco Prensi II. Albert'den mi bulaştı?

Coronavirüs dünyayı kasıp kavururken, İngiliz Kraliyet ailesinin Veliaht Prensi Charles ile Monaco Prensi 2.Albert heyetlerle görüşmüştü. Albert ve Charles samimi pozlar vermiş, tokalaşmıştı. Albert'in koronavirüs test pozitif çıkınca İngiliz Kraliyet ailesi karışmış, hemen test yaptırmıştı.

Prens Charles kaç yaşında? Prens Charles kimdir?

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor 14 Kasım 1948’de Buckingham Sarayı’nda dünyaya geldi. Galler Prensi ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu, İngiliz Kraliyeti taht sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır.

Prens Charles ilk olarak Londra'nın batısındaki Hill House Okuluna gitti. 1966 yılında, Avustralya'nın Victoria eyaletinde, Geelong Grammar School Timbertop kampüsünde iki dönem geçirdi. Bu süre boyunca tarih öğretmeni Michael Collins Persse ile bir okul gezisinde Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti. İngiliz Silahlı Kuvvetlerine katılması fikrine karşı çıktı. 1967 yılının Ekim ayında antropoloji, arkeoloji ve tarih okumak amacıyla Cambridge Üniversitesi'ne başvurdu. İkinci yıl içinde, Charles bir dönem için Galler tarih ve dil eğitimi aldı, Aberystwyth'de Wales University College'a gitti. 23 Haziran 1970'te Cambridge'den mezun oldu. 1976 yılında Prens Vakfını kurdu. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etti. Prens Charles, Kraliyet geleneğini izleyerek, donanma ve hava kuvvetlerinde görev yaptı.

Prens Charles 1981'de yaşamını Diana Spencer ile birleştirdi. Bu evlilikten Cambridge Dükü William ile Sussex Dükü Henry dünyaya geldi. Prens Charles 2006 yılında Camilla Parker Bowles ile evlendi.