Premier Lig'in 14 "dışlanmış" kulübü; Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın yeni kurulan Avrupa Süper Lig 'ine katılmasına tepki gösterecek. 14 kulübün yarın toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

"Biz niye güçlü kadro oluşturalım!"

İngiliz basınındaki haberlere göre; kendilerini dışlanmış olarak gören 14 kulübün Avrupa Süper Lig'iyle ilgili birçok korkusu bulunuyor. Her kulübün kendine göre bir nedeni bulunurken, Avrupa kupalarını kovalayan ve her sene güçlü kadrolar kurmak için büyük paralar harcayan Everton, Leicester ve Aston Villa artık yatırım yapmama kararını masaya koydu. UEFA turnuvalarının değerinin düşeceğini düşünen bu kulüpler, "Biz niye güçlü kadro oluşturalım!" diyor ve bu durumun bir domino taşı etkisi yaratacağı fikrinde.

TV haklarından gelen para korkusu...

Ancak geleceğe şüpheyle bakan kulüpler sadece Premier Lig'in yarışmacı kulüpleri değil. Tek hedefi ligde kalmak olan alt sıra kulüplerini de Premier Lig tv haklarından gelecek paranın da azalacağı korkusu sardı.. Geşeceği belirsiz olan bir ligde eski tv hakları rakamlarının elde edilemeyeceğini düşünen birçok kulüp bu konuda sert bir bildiri yayınlama kararı aldılar. Premier Lig'in yayıncı kuruluşları olan Sky Sports ve BT Sport'un bu duruma nasıl bir tepki vereceği de merak konusu...

İngiltere başbakanı Boris Johnson da Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıktığını ve bu konuda UEFA'nın yanında olduğunu açıklamıştı.











